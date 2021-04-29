ФСБ задержала в девяти городах России молодежных радикалов

Сотрудники ФСБ задержали 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества в результате спецоперации, проведенной в девяти городах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ведомства.

Оперативные мероприятия против приверженцев сообщества «М.К.У.» прошли совместно с сотрудниками Следственного комитета России в подмосковном Пущино, Переславль-Залесском, Краснодаре, Анапе, Саратове, Тамбове, Иркутске, Тюмени и Чите. В результате задержаны подозреваемые подготовке подрывов административных зданий и вооруженных нападений на людей, а также пропаганде экстремизма.

У задержанных изъято холодное оружие, инструкции по изготовлению взрывных устройств, записи о совершенных и готовящихся диверсиях. Кроме того, обнаружены видеоотчеты об акциях радикалов, предназначенные главарю «М.К.У.» Егору Краснову и переписка с ним.

Подозреваемые во время опросов рассказали о координации их преступной деятельности предводителем, находящемся на Украине. Краснов также давал им указания и призывал совершать теракты в России. Новых членов он вовлекал постепенно, предлагая желающим сначала расписать экстремистскими лозунгами фасады зданий, избить бездомного, а затем уже приказывал адептам нападать на граждан и правоохранителей с холодным оружием, совершать поджоги и подрывы административных зданий.