ФСБ поймала россиянина на промышленном шпионаже

В Самарской области сотрудники ФСБ завели дело на россиянина за промышленный шпионаж. Об этом сообщается на портале «63.RU».

По версии следствия, мужчина, работая на иностранную компанию, в январе 2021 года пытался купить у сотрудника режимного предприятия региона секретную документацию, которая позволила бы его фирме получить преимущество при заключении договоров с заказчиком.

Против него возбуждено дело по статье 183 («Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну») УК РФ.

В спецслужбе не раскрыли название компании, чьи секреты интересовали подозреваемого, однако отметили, что это режимное предприятие, выполняющее государственный оборонный заказ.