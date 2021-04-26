ФСБ опубликовала видео с осужденным на 10 лет украинским шпионом

ФСБ показала кадры с осужденным на 10 лет колонии украинцем, который пытался вывезти из России детали к зенитному ракетному комплексу С-300. Видео опубликовало РИА Новости.

На записи видно, как мужчину вывели из суда после рассмотрения его дела апелляционной инстанцией. Его приговор признали законным. Отбывать наказание по статье 276 («Шпионаж») УК РФ он будет в колонии строгого режима.

Также на кадры попал и С-300, детали к которому хотел похитить шпион.

Ранее сообщалось, что осужденный выполнял заказ сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко. В мае 2018 года украинец должен был найти в России запасные части к комплексам С-300. Для выполнения задания ему выделили 163 тысячи долларов.