В Москве полковника военной разведки Украины заочно арестовали за терроризм

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника херсонского подразделения украинской военной разведки Олега Ахмедова. Об этом в пятницу, 9 апреля, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС.

Ахмедов арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Его обвинили по части 2 статьи 205 («Теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По данным российской контрразведки, Ахмедов был вербовщиком и куратором россиянки и украинца, задержанных ФСБ России в Крыму в апреле 2020 года.

Тогда уточнялось, что российские контрразведчики пресекли деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины, направленную на организацию и совершение терактов, вербовку граждан и похищение сведений, содержащих гостайну.

«Вскрытые разведывательные операции были организованы начальником подразделения украинской военной разведки, дислоцированного в городе Херсон, полковником Ахмедовым Олегом Алишеровичем, 1975 года рождения», — отмечали в ФСБ.

Также была пресечена деятельность агентурной группы, завербованной и курировавшейся Ахмедовым. В состав группы входили военнослужащая Вооруженных сил России, которая подозревается в выдаче в 2017-2018 годах сведений, составляющих гостайну, и гражданин Украины, подозреваемый в шпионаже по заданию украинских спецслужб. В отношении фигурантов были возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.