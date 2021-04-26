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Украинцу дали 10 лет колонии за попытку вывезти из России детали С-300

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Апелляционный суд признал законным приговор гражданину Украины за попытку вывезти из России детали к зенитному ракетному комплексу С-300. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Украинца признали виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ и приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Установлено, что он выполнял заказ сотрудника Службы внешней разведки Украины Петра Хоменко. В мае 2018 года украинец должен был найти в России запасные части к зенитно-ракетным комплексам С-300. Для выполнения задания ему выделили 163 тысячи долларов.

В ФСБ отметили, что секретные изделия планировали передать украинскому спецэкспортеру военной техники государственной компании «Укроборонсервис».

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