СБУ сообщила о задержании «агента ФСБ» в Житомирской области

Украинская контрразведка сообщила о задержании жителя Житомирской области, который, как утверждается, собирал разведданные о местных воинских частях для ФСБ России. Сообщение об этом появилось на сайте Службы безопасности Украины (СБУ) в четверг, 22 апреля.

По данным ведомства, украинец намеревался провести видеосъемку двух военных объектов, собрать информацию о руководящем составе нескольких подразделений и установить места проживания военнослужащих. «Злоумышленник, в частности, подготовил схемы территорий воинских частей и места расположения контрольно-пропускных пунктов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «агент» признал свою вину и согласился сотрудничать со следствием. Возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Москва пока никак не комментировала обвинения о шпионаже в свой адрес.

Ранее стало известно, что СБУ задержала в Харьковской области около 60 человек, которых заподозрили в намерении устроить массовые акции протеста в интересах России. Конечной целью их деятельности спецслужбы назвали «создание благоприятной картины для оправдания актов агрессии» на российско-украинской границе.