СБУ перешла в режим повышенной готовности

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) перешли в режим повышенной готовности во всех областях страны. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает «24 канал».

Представитель спецслужбы Артем Дехтяренко заявил, что она должна действовать на опережение и постоянно анализировать полученную информацию, которая может угрожать государственной безопасности.

Он добавил, что в настоящий момент усилена контрразведывательная и оперативно-розыскная составляющая. Во многих областях проходят антитеррористические учения, в других они запланированы.

Накануне СБУ допустила введение особого режима и ограничений для граждан в отдельных районах страны в связи с проведением учений. «Возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей», — заявили в пресс-центре спецслужбы.

В конце марта в Донбассе началось очередное обострение. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия.