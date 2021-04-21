СБУ задержала в Харькове около 60 пророссийских активистов

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Харькове около 60 человек, которых заподозрили в намерении устроить массовые акции протеста в интересах России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как заявляют спецслужбы, задержанные являются активистами, которые были направлены в город «одной из пророссийских политических сил». Утверждается, что их задачей была «провокация общественного недовольства и массовых противоправных действий» во время грядущей сессии Харьковского горсовета.

В пресс-службе добавили, что конечной целью акций должно было стать «создание благоприятной картины для оправдания актов агрессии» со стороны Москвы на границах республики. Точное число задержанных и инкриминируемые им статьи уголовного кодекса пока не называются.

Ранее СБУ объявила о проведении в Харьковской области масштабных антитеррористических учений вблизи границ с Россией. Они должны продлиться до конца мая, в этот период спецслужбы пообещали активно проводить проверки документов у местных жителей, досматривать автомобили и ограничивать проведение мероприятий на отдельных территориях.