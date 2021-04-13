Украина проведет учения на границе с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет масштабные антитеррористические учения на территории Харьковской области с 14 апреля до конца мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СБУ отмечают, что учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с применением военной техники и огнестрельного оружия. Особое внимание при этом планируют уделить участкам на границе с Россией. «Предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, досмотра автомобильного транспорта», — говорится в сообщении.

В связи с этим СБУ просит граждан сообщать о подозрительных лицах, которые в указанный период будут проявлять повышенный интерес к вокзалам, военным объектам и зданиям органов власти, а также все время носить с собой документы.

Ранее аналогичные учения прошли в подконтрольном Украине городе Счастье на территории Донецкой области. Силовики ожидали, что во время их проведения может активизироваться деятельность диверсионно-разведывательных групп самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), и существенно усилили меры безопасности.