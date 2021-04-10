Бывший глава СБУ рассказал о миллиардной выплате России и Белоруссии

Бывший глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко рассказал, что Киев добровольно внес в бюджет России и Белоруссии миллиард гривен. Его слова приводит РИА Новости.

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«Украина выплатила более миллиарда гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе», — сказал он, но источников такой информации не назвал. Наливайченко уточнил, что деньги пошли на оплату импорта электроэнергии. Он уверен, что из-за этого энергетической системе Украины был нанесен серьезный удар.

Ранее в апреле депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что Россия виновата в разрушении украинской электроэнергетики. Он говорил, что Россия разрушает энергетическую систему соседней республики путем продажи электричества по заниженным ценам. Волынец отметил, что Киеву не нужны поставки энергии из Москвы и Минска, поскольку у него есть собственные серьезные мощности.

При этом в «Укрэнерго» признавали, что страна не может отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Глава компании Владимир Кудрицкий рассказывал о 13 сломанных энергоблоках теплоэлектростанций и фактически нулевом складе угля на большинстве теплоэлектростанций. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.