На Украине сочли Россию виновной в разрушении электроэнергетики

Депутат Верховной Рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в эфире телеканала «Рада» счел Россию виновной в разрушении электроэнергетики Украины. Об этом пишет РИА Новости.

По его мнению, Россия разрушает энергетическую систему Украины путем продажи электричества по заниженным ценам. Волынец отметил, что Киеву не нужны поставки энергии из Москвы и Минска, поскольку у него есть собственные серьезные мощности.

При этом он добавил, что белорусская электроэнергия по сути является российской. «Президент Литвы призывает украинский парламент, нашу исполнительную власть прекратить закупать электроэнергию из Белоруссии», — сказал депутат.

В феврале глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что для Украины невозможно отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций. Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.