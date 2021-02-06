Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством» Москвы

В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

По его словам, дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Он отметил, что эта проблема возникла неслучайно. Причинами такого развития событий являются отсутствие контроля над запасами топлива со стороны украинских властей и умышленные действия игроков рынка.

«Совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — отметил Гончар.

Эксперт отметил, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. При этом Гончар отметил, что такое решение «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора». Он также отметил, что веерные отключения затронут немало регионов и городов Украины.

Ранее сообщалось, что 2-3 февраля из-за аварий были остановлены украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренними ресурсами невозможно.

1 февраля стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.