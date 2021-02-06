Бывший СССР
 
Последние новости
Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в марте
Сборная России по теннису вышла в финал Кубка АТР
Москвичей предупредили о морозах до середины февраля 
В Хабаровске начали выпускать бензин АИ-95
Мужчина проглотил во сне наушник AirPods
В ООН обеспокоились санкциями Украины против телеканалов
Германия отреагировала на высылку иностранных дипломатов из России
В России начнут информировать население о ЧС по ГОСТу
Российский бомбардировщик Ту-22М3 пострелял «убийцами авианосцев»
Новости партнеров
Прослушать новость

Дефицит электроэнергии на Украине объяснили «вмешательством» Москвы

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине наблюдаются попытки России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, заявил президент украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар. Об этом он написал в своей статье для издания «Главред».

По его словам, дефицит запасов угля на складах теплоэлектростанций угрожает стабильной работе энергоблоков ТЭС. Он отметил, что эта проблема возникла неслучайно. Причинами такого развития событий являются отсутствие контроля над запасами топлива со стороны украинских властей и умышленные действия игроков рынка.

«Совершенно очевидно, что Россия вновь активизировала попытки задействовать энергетические рычаги влияния на Украину», — отметил Гончар.

Эксперт отметил, что решить проблему с дефицитом электроэнергии и избежать веерных отключений можно путем закупок у Белоруссии или России. При этом Гончар отметил, что такое решение «бьет по стране в целом, потому что заставляет ее покупать электроэнергию у страны-агрессора». Он также отметил, что веерные отключения затронут немало регионов и городов Украины.

Ранее сообщалось, что 2-3 февраля из-за аварий были остановлены украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии. Удовлетворить потребности внутренними ресурсами невозможно.

1 февраля стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Мощность поставок составляет 200 мегаватт-час.

В декабре 2019 года на Украине приняли законопроект, который вносит изменения в закон «О рынке электрической энергии». Он, в частности, предусматривает запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. По словам заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Виталия Шубина, страна в течение трех будущих лет будет готова присоединиться к энергетической системе Европы и от России зависеть уже не будет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Погрузится ли Украина в темноту, или Чем грозит дефицит угля на ТЭС
Украина попросила Белоруссию поделиться электричеством
Украина возобновила покупку электроэнергии у России
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0117 декабря 2020

«Это болезненно для России»

Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
13:32 3 февраля

Украина оценила ущерб из-за войны в Донбассе

12:54 3 февраля

Белоруса отправили в колонию за оскорбление Лукашенко

12:46 3 февраля

СБУ объяснила блокировку телеканалов борьбой с «российской агрессией»

Бывший СССР00:0113 декабря 2020

«Видно, что их пытали»

Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
12:07 3 февраля

Зеленский заявил о «трудном решении» блокировать телеканалы ради независимости

11:32 3 февраля

Украинская оппозиция начнет процедуру импичмента Зеленского

11:26 3 февраля

Офис Зеленского объяснил санкции против телеканалов борьбой с пропагандой

Бывший СССР00:01 6 декабря 2020
Владимир Зеленский

«Страну снова тянут в кровавый хаос»

Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
11:23 3 февраля

Медведчук рассказал о зачистке свободы слова «заокеанскими хозяевами» Зеленского

11:05 3 февраля

Три украинских телеканала прекратили вещание после санкций Зеленского

11:03 3 февраля

Министр культуры Украины поприветствовал блокировку «телеканалов Кремля»

Россия
Раскрыт срок хранения «Спутника V» в обычном холодильнике
Спецприемник в Сахарово переполнился после несанкционированных акций в Москве
Ночи в автозаках, забитые камеры и койки без матрасов: что происходило внутри
Врач рассказал о характере антител к коронавирусу
Более 90 процентов жителей домов престарелых в Москве привились от коронавируса
«Вжимал меня в диван и фотографировал»
Угрозы насилием и звонки из тюрьмы: истории россиянок, переживших порноместь
Москва закупила более 30 инновационных МРТ-аппаратов
Премьер-министр Японии Рютаро Хасимото и Борис Ельцин «Они могли стоить Ельцину политической карьеры»
75 лет назад Курилы вошли в СССР. Как Россия объявила острова своими и чуть не потеряла их в 90-е?
Все материалы
Мир
Число привившихся от COVID-19 в мире превысило число заразившихся
США прокомментировали сроки возвращения к ядерной сделке с Ираном
Макрон поддержал позицию Германии по «Северному потоку-2»
В еще одной стране одобрили применение российской вакцины
SHAN STATE, MYANMAR - 2014/02/22: A soldier from the TNLA (Ta'ang National Liberation Army, Ta'ang is another word for Palaung) takes pictures of opium field workers and other soldiers before they start to destroy the field. The TNLA started a drug (opium, heroin, methamphetamine) eradication campaign in 2012, destroying opium fields, banning and punishing drug addicts and traffickers. The TNLA, created in 2009, claims about 1,500 soldiers and another 1,500 trained villagers. Alongside with other ethnic groups, the TNLA fights the government troops in order to get some kind of autonomy within a federal system for the Palaung populated area in north-west Shan State. (Photo by Thierry Falise/LightRocket via Getty Images)Китайский Эскобар
Как простой китаец объединил мафиозные кланы, создал крупнейший наркосиндикат и заработал миллиарды
Все материалы
Бывший СССР
Мир в конце тоннеля
Азербайджан обещает Карабаху светлое будущее. Почему в Армении этому не рады?
Борщ важнее, чем Лавра
Или культурные приоритеты украинской власти
Избранный президент Киргизии Садыр ЖапаровДиктатура в законе
В Киргизии завершилась революция, президентом стал бывший арестант. Куда поведет страну новый лидер?
Нет слов
В Киеве решились окончательно разорвать связь с Россией. Украинцам запретят говорить по-русски
Все материалы
Экономика
Пленных не берут
Простые американцы объединились, чтобы наказать игроков с Уолл-стрит. Богачи теряют целые состояния
Мятежный остров спас США в торговой войне с Китаем
Ваше сиятельство
В мире появился новый автогигант. Удастся ли ему победить крупнейших конкурентов?
С «Норникеля» взыскали 146 миллиардов рублей из-за аварии на ТЭЦ
Печальные приключения «Николы»
Правоохранители открыли новое уголовное дело против собственников производителя кваса
«МегаФон» протянет высокоскоростной интернет до Анадыря
«С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС»
Бывший владелец холдинга «Кристалл-Лефортово» — о крупнейшей афере на водочном рынке
Все материалы
Силовые структуры
Навальный и внук ветерана устроили перепалку в суде
Алексей НавальныйПервое заседание по делу о клевете Навального на ветерана продолжалось 8 часов
Оскорбления, перепалка и скорая помощь для 94-летнего потерпевшего: что творилось в зале суда
Заседание по делу Навального перенесли
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
Навальный в суде назвал внука ветерана проституткой и торговцем дедом
Ефремова привезут в Москву
Навальному заменили условный срок на реальный и отправили в колонию на 3,5 года
Он проведет в заключении 2 года и 8 месяцев. Суд зачел ему год домашнего ареста
Все материалы
Наука и техника
Nokia воскресит легендарный телефон
Обнаружено самое эффективное средство против ОРВИ
«Система-Биотех» создала выявляющие мутантные штаммы коронавируса тесты
Описана новая проблема Cyberpunk 2077
Все материалы
Спорт
После Хабиба
Нурмагомедов не торопится возвращаться в UFC. Кто станет новым королем ММА?
Охота на «красных дьяволов»
Суперматч МЮ с «Арсеналом» и шанс для «Сити» упрочить лидерство — главные интриги тура АПЛ
Теннисистка во время матча«Это был ад»
Во Франции тренер годами насиловал юных учениц и снимал их на видео. Почему этого никто не замечал?
Юрген Клопп и Жозе МоуриньюБританский экватор
Битва Моуринью с Клоппом и первый матч «Челси» после отставки Лэмпарда — главные интриги тура АПЛ
Все материалы
Культура
Кровавая Луна
Советский космос, падение Европы и охотница на каннибалов: главные сериалы февраля
«Он снимал с них кожу, исследуя мышцы и кости»
Как фанатичная тяга к вскрытию трупов помогла Микеланджело создать легендарного Давида
Можно плакать
Работала с Мадонной, скрывала личность и выпустила революционный альбом — умерла артистка Sophie
«Откат к великому могучему русскому языку нам не грозит»
Почему россияне массово забыли про грамотность и перестали обращать внимание на ошибки
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер объяснил разницу между протестами в России и США
Дело благородное
В России взялись за поддержку благотворительности. Как это отразится на тех, кому нужна помощь?
У границ России заметили американские киберподразделения
Пользователей WhatsApp предупредили о новой угрозе безопасности
«Я покажу тебе, кто босс этой качалки»
Как низкопробное гей-порно из 90-х покорило весь мир и превратилось в целую вселенную
Бывшие участницы «Последнего героя» рассказали о закулисье передачи
«Учат весь мир свободе слова»
 
Все материалы
Ценности
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»
Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
Только для избранных
Роскошь, дешевый алкоголь и никаких женщин: как появились элитные мужские клубы
Рекламная кампания Calvin Klein с Кендалл ДженнерРуки прочь
Любимая вещь европейских богачей вернулась в моду. 200 лет назад в России она была под запретом
Ведущий Федор Бондарчук с участницами реалити-шоу «Ты — супермодель» во время съемок«Стоять в бикини перед незнакомцами в 16 лет было некомфортно»
От подиума до тюрьмы: как живут бывшие участницы самого популярного в мире шоу о супермоделях
Все материалы
Путешествия
Белая смерть
Соль, женский труд и проституция. Чем живут селения на берегах самых крупных озер Африки?
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший
Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
«Местные не осуждают любовь за деньги»
Шашлычные, цыганки и русские в джунглях: что искать туристу в Колумбии?
Кровавая крепость
Расстрелы, отравления и чума: что творилось за стенами замка исламских правителей
Все материалы
Из жизни
Диетолог рассказала о похудении без изнурительных упражнений
Женщина скрыла заражение коронавирусом от близких и погубила всю семью
«Швейцарцы говорят, что русская речь звучит как музыка»
История девушки из России, основавшей университет в Швейцарии
Женщина родила в состоянии комы и впервые увидела ребенка спустя три месяца
Кокаиновое наследие
Бегемоты главного наркобарона мира Эскобара захватили Колумбию. Никто не знает, как их остановить
Енот забрался в машину на стоянке аэропорта и отказался уходить из-за непогоды
«Как будто началась война»
В американском городке решили построить утопию без налогов и законов. Все испортили дикие звери
Все материалы
В московском каршеринге появятся российские электрокары
Коп в отставке: 30 лет славному Ford Crown Victoria
Чествуем автомобиль, который в голливудском кино вынес больше, чем на службе московской ГИБДД
Nissan раскрыл дату премьеры нового Qashqai
Вдохновленный пустыней: Ford представил новый F-150 Raptor
«Горячая» версия пикапа в третьем поколении нарастила внедорожный потенциал
Новый Renault Duster для России проверили на безопасность
Первый тест 8-местного кроссовера Hyundai Palisade
Знакомимся с новой моделью Hyundai — флагманским кроссовером Palisade — на российских дорогах
Перечислены автомобили, которыми больше всего довольны владельцы
Все материалы
Дом
«Моя жизнь радикально преобразилась за месяц»
История россиянина, решившего обменять скрепку на квартиру
Не сразу строилась
Ее внешний вид определял лично Сталин: как появилась главная гостиница Москвы
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы