Украина признала невозможным отказаться от электроэнергии из России

Глава правления энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий признал, что для Украины невозможно отказаться от импорта электроэнергии из России до конца отопительного сезона. Об этом он заявил в ходе форума «Украина 30. Платежки», передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в стране 13 сломанных энергоблоков теплоэлектростанций и фактически нулевой склад угля на большинстве теплоэлектростанций. «Говорить, что тот импорт, который сейчас идет в энергосистему, он лишний и ненужный с точки зрения физической балансировки энергосистемы некорректно», — сказал Кудрицкий.

Он также отметил, что закупки российской электроэнергии помогают Украине закрывать баланс в энергосистеме.

При этом, считает Кудрицкий, во второй половине марта или в апреле дефицит энергетических мощностей на Украине исчезнет благодаря тому, что страна получит уголь, который был нужен зимой, будут работать все энергоблоки теплоэлектростанций, закончится ремонт на энергоблоках АЭС и увеличится выработка на возобновляемых источниках энергии.

11 февраля исполняющий обязанности главы Министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев намерен провести эксперимент по отключению от российских и белорусских систем электроснабжения. По его словам, Украина должна продемонстрировать возможность независимо существовать без российского электричества перед тем, как начать интеграцию с энергосетями Евросоюза.