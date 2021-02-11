Украина проведет эксперимент по отключению от российского электричества

Исполняющий обязанности главы Министерства энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что Киев намерен провести эксперимент по отключению от российских и белорусских систем электроснабжения, передает ТАСС.

По его словам, Украина должна продемонстрировать возможность независимо существовать без российского электричества перед тем, как начать интеграцию с энергосетями Евросоюза. «Уже следующей зимой мы должны продемонстрировать возможность автономной работы, по крайней мере, в течение недели», — сказал Витренко.

Он добавил, что при удачном стечении обстоятельств Киев проведет аналогичный эксперимент летом 2022 года. До этого момента страна будет наращивать собственные мощности по выработке электроэнергии.

25 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил, что Украина до 2023 года полностью «отрежется» от российских энергосистем. При этом 1 февраля Киев после непродолжительного перерыва возобновил покупку электричества из России из-за нехватки собственных мощностей.