Украина захотела «отрезаться» от российских и белорусских энергосетей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что Киев в течение нескольких лет планирует полностью отключиться от российских и белорусских энергосетей.

По его словам, в настоящее время страна имеет возможность «отрезаться» от систем подачи электричества, которые питают часть городов на востоке страны. Министр пояснил, что эта мера необходима для «полной интеграции» с Евросоюзом. «Цель Украины — 2023 присоединиться к системе поставки электроэнергии с ЕС», — сказал Кулеба.

Ранее Киев из-за аномальных морозов начал процесс экстренных поставок электроэнергии из Белоруссии. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. В свою очередь, Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости.

Украина с начала года сняла запрет на импорт белорусской электроэнергии. В белорусском Минэнерго отметили, что это обстоятельство совпало с заинтересованностью многих участников украинского энергетического рынка в сотрудничестве с «Белэнерго».