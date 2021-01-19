Украина начала экстренно получать электричество из Белоруссии

Минск начал экстренные поставки электричества на Украину из-за роста его потребления на фоне аномальных холодов в республике, передает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики Белоруссии.

Перераспределять электричество министерство начало по просьбе украинских властей. Ежедневная помощь республике составила около 3,1 миллиона киловатт электроэнергии в час. Отмечается, что Минск призвал не политизировать этот вопрос, заявив, что он лежит исключительно в коммерческой плоскости в рамках двустороннего договора об оказании аварийной помощи.

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