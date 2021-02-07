Сразу на двух украинских ТЭС произошли аварии

На Украине сразу на двух электростанциях в Винницкой и Львовской областях произошло аварийное отключение энергоблоков. Об этом в Telegram-канале депутат Верховной Рады, глава комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

Так, в 00:52 6 февраля в аварийный ремонт остановлен блок №2 Ладыжинской ТЭС. «Причина — шум в топке котла. В 04:58 в аварийный ремонт остановлен блок №5 Добротворской ТЭС. Причина — неисправность автомата безопасности», — написал он.

Депутат пояснил, что аварии на энергоблоках существенно усложняют работу энергосистемы страны. «Тем не менее системный оператор "Укрэнерго" балансирует ситуацию за счет других источников», — сказал Герус.

Ранее Украина обратилась к Белоруссии с просьбой об экстренных поставках электричества. Поводом для просьбы стала «критическая ситуация с обеспеченностью электростанций углем». За зиму запасы угля на Украине сократились впятеро и сейчас составляют полмиллиона тонн. Пока стороны договорились о поставках от «Белэнерго» 500 мегаватт. 2-3 февраля из-за аварий были остановлены украинские Запорожская и Кураховская ТЭС, в связи с чем в центральных регионах Украины возник ощутимый дефицит электроэнергии.