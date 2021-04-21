Раскрыты данные по числу осужденных за госизмену и шпионаж в России

В России семь граждан были осуждены в 2020 году за государственную измену и шпионаж. Эти данные раскрыл судебный департамент при Верховном суде России, передает «Интерфакс».

Из них шестеро россиян были признаны виновными в госизмене, предусмотренной статьей 275 УК РФ, один — в шпионаже, подпадающим под действие статьи 276 УК РФ. Всем им было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 20 лет в колонии. Трое осужденных также были оштрафованы на общую сумму 650 тысяч рублей.

Из статистики следует, что по делам о госизмене и шпионаже суды не выносили оправдательных приговоров фигурантам как в 2020 году, так и в 2019-м. Тогда по этой категории дел были осуждены 11 граждан, из них троих посадили за шпионаж, остальных — за госизмену.

14 апреля Мосгорсуд приговорил бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева за госизмену к 12,5 года лишения свободы. Он лишен классного чина действительного государственного советника России третьего класса. Сообщалось, что чиновник передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности.