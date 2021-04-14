Бывшего помощника полпреда президента России посадили на 12 лет за госизмену

Мосгорсуд приговорил бывшего помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева за госизмену к 12,5 года лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимый признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он лишен классного чина действительный государственный советник РФ 3 класса, уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда.

Слушания по делу прошли в закрытом режиме, в связи с наличием в нем материалов под грифом «совершенно секретно». Прокурор просил приговорить Воробьева к 13 годам.

Сообщалось, что он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности. Другие подробности уголовного дела неизвестны. В нем фигурировали, помимо Воробьева, еще двое россиян: Сергей Лыхмус и Владимир Васильев.

Воробьева, являющегося помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), задержали 5 июля 2019 года. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его, после чего стало известно, что Воробьева уволили с должности. Ему предъявили обвинение в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну и ставших известными ему по службе.

39-летний чиновник учился в варшавской школе государственному управлению, у него имеется второе, польское гражданство. Воробьев был назначен помощником полпреда в июле 2018 года. В том же году он был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Владимира Путина.

О Лыхмусе известно лишь, что у него российское и эстонское гражданство. Васильева арестовали в августе 2019 года в Забайкалье и оттуда этапировали в Москву. Ему 52 года. Других сведений о нем нет.