Пойманного на госизмене помощника полпреда президента уволили

Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева уволили с занимаемой должности. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее его исключили из списка помощников на официальном сайте уральского полпредства.

ФСБ задержала Воробьева 5 июля по подозрению в госизмене. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 4 сентября. По данным СМИ, он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности.

39-летний чиновник учился в варшавской школе государственному управлению, а также имеет второе, польское гражданство.

Воробьев был назначен на должность в июле 2018 года. В том же году он получил благодарность и благодарственное письмо президента Владимира Путина.

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