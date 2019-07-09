Стали известны подробности дела пойманного на госизмене помощника полпреда

Помощник полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, спецслужбы занимались разработкой чиновника несколько лет. Все это время Воробьев, предположительно, передавал секретную информацию в Польшу. Будучи уроженцем Калининградской области, помощник полпреда имел немало контактов с этой страной. Так, в нулевых Воробьев проходил обучение в варшавской National School of Public Administration. Также чиновник приобрел недвижимость в Польше и получил там второе гражданство.

Расследованием уголовного дела занимается первое следственное управление центрального аппарата ФСБ. Решение о дальнейшей судьбе начальника Воробьева — полпреда президента в УрФО Николая Цуканова — пока не принято. 9 июля с ним встретится президент России Владимир Путин.

Близкий к полпредству источник Znak.com усомнился в том, что у Воробьева мог быть доступ к документам Совбеза, поскольку он имел лишь низший уровень допуска к гостайне. При этом чиновник мог узнавать нужную ему информацию, пользуясь хорошими личными отношениями с Николаем Цукановым, предполагает собеседник издания.

Воробьев задержан сотрудниками ФСБ 5 июля по подозрению в совершении преступления по статье 257 Уголовного кодекса России («Государственная измена»). В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 4 сентября.

На сайте УрФО указано, что Воробьеву 39 лет, он был назначен на должность в июле 2018 года и является действительным государственным советником третьего класса.

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