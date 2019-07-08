Путин ознакомился с делом пойманного на госизмене помощника своего полпреда

Президент России Владимир Путин знаком с информацией по делу о госизмене Александра Воробьева — помощника своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе Николая Цуканова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он добавил, что Путин не встречался с Цукановым по поводу случившегося.

В понедельник, 8 июля, полпред президента в УрФО провел первое публичное совещание после ареста Воробьева. Участники встречи обсудили ход избирательной кампании в регионах округа. «Помимо тем, связанных с проведением выборов, на совещании дополнительно рассматривались вопросы реализации национальных проектов на территории Уральского федерального округа», — говорится в сообщении на сайте полпредства.

О том, поднимался ли на совещании вопрос отстранения помощника полпреда от должности, неизвестно.

Александр Воробьев был задержан сотрудниками ФСБ 5 июля по подозрению в совершении преступления по статье 257 Уголовного кодекса России («Государственная измена»). В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 4 сентября.

На сайте УрФО указано, что Воробьеву 39 лет, он был назначен на свою должность в июле 2018 года и является действительным государственным советником третьего класса.

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