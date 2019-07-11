Подозреваемого в госизмене Воробьева исключили из списка помощников полпреда

Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева исключили из списка помощников на официальном сайте уральского полпредства.
На сайте осталась информация только о двух помощниках полномочного представителя президента.
Силовики задержали Воробьева 5 июля по подозрению в госизмене. В тот же день Лефортовский районный суд Москвы арестовал его на два месяца, до 4 сентября. По данным СМИ, он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности.
39-летний чиновник учился в варшавской школе государственному управлению, а также имеет второе, польское гражданство.
Воробьев был назначен на должность в июле 2018 года. В том же году он был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Владимира Путина.