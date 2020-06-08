Троим обвиняемым в госизмене россиянам продлили срок ареста

Лефортовский суд Москвы оставил под стражей еще на два месяца трех россиян, которых обвиняют в госизмене. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе суда.

Двое из фигурантов, Сергей Лыхмус и Владимир Васильев, которым продлили срок ареста до 12 и 14 августа соответственно, к этому времени будут находиться в СИЗО уже год. Третьего — Александра Воробьева — оставили под стражей до 5 июля.

Подробности их уголовных дел не разглашаются.

Воробьева, являющегося помощником полпреда президента России в Уральском федеральном округе (УрФО), задержали 5 июля 2019 года. В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал его, после чего стало известно, что Воробьева уволили с должности. Ему предъявили обвинение в выдаче иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну и ставших известными ему по службе. Сообщалось, что он передавал в Польшу информацию с заседаний Совета безопасности. 39-летний чиновник учился в варшавской школе государственному управлению, у него имеется второе, польское гражданство. Воробьев был назначен помощником полпреда в июле 2018 года. В том же году он был отмечен благодарностью и благодарственным письмом президента Владимира Путина.

О Лыхмусе известно лишь, что у него российское и эстонское гражданство.

Васильева арестовали в августе 2019 года в Забайкалье и оттуда этапировали в Москву. Ему 52 года. Других сведений о нем нет.

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