Осужденного за госизмену бывшего сотрудника ГРУ освободили из колонии

Бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Геннадия Кравцова, осужденного за госизмену, выпустили на свободу из мордовской колонии. Об этом РАПСИ сообщил адвокат Иван Павлов.

По его словам, Кравцов освободился 26 мая.

Бывшего сотрудника ГРУ приговорили к 14 годам лишения свободы в сентябре 2015 года. Мосгорсуд признал его виновным по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Позже Верховный суд России смягчил наказание Кравцову, сократив срок до шести лет.

Уголовное дело против него было возбуждено в связи с тем, что он пытался трудоустроиться в шведскую компанию. Отправка резюме была квалифицирована как госизмена, так как в нем он сообщил о службе в ГРУ и секретные сведения о космическом аппарате «Целина-2». Сам Кравцов отрицал вину, а его защита указывала, что он не получил никакого вознаграждения.

Кравцов закончил Военно-космическую академию имени Можайского в Санкт-Петербурге, а затем 15 лет проработал в ГРУ радиоинженером. У него был доступ к государственной тайне. В 2011 году Кравцов уволился, тогда же истек срок подписки о неразглашении гостайны. После увольнения он несколько лет работал в разных IT-компаниях, а затем решил устроиться в иностранную компанию. Он был задержан и отправлен в СИЗО 27 мая 2014 года.

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