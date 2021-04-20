Суд признал законным приговор осужденным за свадьбу с гостем из ФСБ супругам

Суд признал законным приговор Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, осужденным по статье о госизмене из-за погулявшего на их свадьбе офицера ФСБ. Об этом сообщает ТАСС.

Апелляционный суд оставил в силе приговор, по которому Зимину отправили в колонию на 13 лет, а ее супруга Антонца — на 12,5 лет.

Ранее Зимина пожаловалась на пытки в СИЗО. По словам отца россиянки, в ноябре прошлого года у нее началось кровотечение, и ей вызвали скорую. «Когда ее уже вернули в СИЗО, то охрана заставила ее раздеться догола и приседать. Антонина тихонько пожаловалась сотрудницам СИЗО, что у нее кровотечение, в ответ на это она услышала: "Будешь приседать столько, сколько захотим". После приседаний ей дали команду: "Залила, сука, все кровью, давай на колени и вытирай своими шмотками"», — рассказал Константин Зимин.

Во ФСИН заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Приговор эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Антонине Зиминой и ее мужу Константину Антонцу, работавшему юристом в калининградском министерстве экономики, вынесли 24 декабря 2020 года. Их признали виновными в передаче разведке Латвии секретных данных, связанных с особой экономической зоной Калининграда, а также в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.

Супруги своей вины не признали, считая дело сфабрикованным.