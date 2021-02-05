Россиянина приговорили к девяти годам заключения за госизмену

В Нижнем Новгороде суд приговорил Алексея Валуева к девяти годам заключения за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Отбывать наказание россиянин будет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и обжалуется осужденным.

Детали преступления не разглашаются, так как дело осужденного находится под грифом «секретно». Заседание прошло в закрытом режиме.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, Валуев признал вину и заключил досудебное соглашение.

Об аресте Алексея Валуева стало известно в октябре 2019 года. Мужчину обвинили по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Ранее в Калининграде супругов приговорили к длительным срокам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ. Антонина Зимина получила 13 лет колонии общего режима, а ее муж Константин Антонец 12 лет колонии строгого режима. Следствие уверяет, что они передавали разведке Латвии секретные данные, связанные с особой экономической зоной Калининграда. Кроме того, пару признали виновной в раскрытии личности оперативника калининградского управления ФСБ Максима Денисенко — приятеля Антонины, который был гостем у нее на свадьбе в 2015 году.