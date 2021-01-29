Россиянина приговорили к семи годам колонии за госизмену

В Пскове суд приговорил жителя Печор Сергея Лыхмуса к семи годам колонии строгого режима за государственную измену. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным по 275 статье («Госизмена») УК РФ. Суд установил, что он собирал и передавал представителям иностранных спецслужб сведения, составляющие государственную тайну. Детали дела не разглашаются, суд прошел в закрытом режиме. Подсудимый признал вину.

Как уточнил источник агентства в правоохранительных органах, у мужчины есть российское и эстонское гражданство.

Об аресте Лыхмуса стало известно 15 августа 2019 года.

Ранее сообщалось, что осужденная на 13 лет за госизмену из-за погулявшего на ее свадьбе офицера ФСБ жительница Калининграда Антонина Зимина попросила ее помиловать. Об этом сообщил ее отец. По его словам, Антонина не признает своей вины, однако условия содержания в СИЗО невыносимы, поэтому она решила просить о помиловании. Ее супруг Константин Антонец, осужденный также по делу о госизмене, не стал подавать такое прошение. Адвокаты пары обжаловали приговор.