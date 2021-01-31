В России назвали госизменой призыв ФБК ввести санкции против ряда россиян

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) России по СМИ Александр Малькевич назвал госизменой призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, организация включена Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента) ввести санкции против ряда россиян из-за Алексея Навального (является учредителем ФБК, включенного Минюстом в реестр лиц, выполняющих функции иностранного агента). Его слова приводит РИА Новости.

Малькевич напомнил об инициативе ОП принять в России аналог американского закона Логана, суть которого состоит в том, «что подвергаются реальному уголовному преследованию люди, которые сотрудничают с зарубежными государствами с целью причинения вреда своей стране».

«Это не закон про иноагентов, это гораздо более мрачная история. Это то, что мы сейчас видим: гражданин Российской Федерации обращается к иностранному государству и говорит: "А давайте сделаем плохо таким-то гражданам РФ за то, что они ведут себя не так, как мы бы хотели"», — сказал Малькевич.

Ранее ФБК попросил американского лидера Джо Байдена принять ограничительные меры в отношении 35 высокопоставленных россиян, приближенных к президенту Владимиру Путину: бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, и других. В заявлении говорится, что часть из этого списка уже находится под американскими санкциями.