Олега Навального и Любовь Соболь отправили под домашний арест

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и брата Алексея Навального Олега отправили под домашний арест до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Решение вынес в пятницу, 29 января, Тверской суд Москвы, передает ТАСС.

Подобная мера пресечения также была избрана в отношении активистки Марии Алехиной, координатора штаба Навального Олега Степанова и главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, на несанкционированной акции, прошедшей 23 января, была угроза возникновения очередного очага распространения коронавируса. В частности, в Москве среди участников мероприятия были замечены горожане, которые должны были находиться на самоизоляции в связи с положительным тестом на COVID-19.

Агентство отмечает, что известно о 19 таких нарушителях, проигнорировавших предписания медиков и участвовавших в акции.

О задержании фигурантов стало известно в четверг, 28 января. До этого в квартире Навального, его супруги Юлии и сотрудников ФБК прошли обыски в рамках статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по уголовному делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.