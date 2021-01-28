Брата Навального и Любовь Соболь задержали на 48 часов

Сотрудницу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь задержали на 48 часов по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщил ее адвокат Владимир Воронин, передает ТАСС.

По его словам, Соболь стала подозреваемой после ночного допроса. В настоящий момент неизвестно, какую в отношении нее изберут меру пресечения. Воронин также напомнил, что ранее в квартире его подзащитной был проведен обыск, в рамках которого изъята аппаратура, флешки, жесткие диски компьютеров и телефоны.

Ранее по подозрению в том же деле был задержан брат Алексея Навального Олег.

Об обысках в квартире Навального, его супруги Юлии и сотрудников ФБК сообщалось накануне. Они прошли в рамках статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»).

Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несанкционированной акции оппозиции 23 января. Другие дела по фактам митинга в столице возбуждены по статьям 213 («Хулиганство»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.