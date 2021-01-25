Дело о нарушении санитарных норм завели из-за несанкционированной акции в Москве

Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несанкционированной акции оппозиции 23 января. Об этом в понедельник, 25 января, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По словам источника, дело возбуждено по статье 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Другие дела по фактам несанкционированной акции в столице возбуждены по статьям 213 («Хулиганство»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

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При этом фабулу уголовного дела о нарушении санитарных норм источник пока пояснить не смог. Ранее оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции сообщил, что на несанкционированной акции в Москве были обнаружены 19 человек, зараженных коронавирусом.

24 января сообщалось, что депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал видеообращение к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОН на несанкционированной акции в Москве.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.