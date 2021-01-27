В квартиру Навального пришли с обыском

В квартиры Алексея Навального и его супруги Юлии пришли с обыском. Об этом заявил директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов, сообщает РИА Новости.

По его словам, обыск проводят полицейские в рамках статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). «В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском. Много "тяжелых" в масках... У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск», — говорится в сообщении Жданова.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в квартире Навального на Люблинской улице в настоящий момент находится его брат Олег. Аналогичные действия проходят у Юлии Навальной, в ФБК и у некоторых сотрудников фонда — всего более 10 адресов.

Адвокат Юлии Навальной подтвердила факт обысков, однако заявила, что не знает, по какому делу они проводятся.

Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несанкционированной акции оппозиции 23 января. Другие дела по фактам митинга в столице возбуждены по статьям 213 («Хулиганство»), 167 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») и 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Днем 23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Он был арестован 18 января за неоднократные нарушения условий соблюдения испытательного срока по делу «Ив Роше». По данным МВД, на митинг в центре столицы вышли четыре тысячи граждан.