Экс-генерал ФСБ раскритиковал ужесточение оборота оружия в России

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов раскритиковал предлагаемые меры по ужесточению оборота оружия в России после стрельбы в школе в Казани. Слова генерала приводит РИА Новости.

Михайлов напомнил, что не всегда для осуществления таких атак используется именно огнестрельное оружие. По его мнению, главная проблема заключается не в легальном обороте оружия, а в «состоянии самого общества», которое живет в «абсолютно наэлектризованной атмосфере».

«Все предложения, которые сегодня звучат, носят исключительно косметический характер, не имеющий, по большому счету, отношения к системе безопасности. Потому что предыдущие террористические акты исчерпали те меры, которые можно было бы предпринять в государстве по обеспечению безопасности не только школьников и детских садов, но и объектов массового скопления людей», — сказал генерал-майор на пресс-конференции в Москве.

По его мнению, дополнительные меры направлены только против законопослушных граждан, которые владеют оружием и в полной мере осознают свою ответственность.

12 мая профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект, ужесточающий правила оборота оружия в России. Законопроект вводит запрет на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде либо в отказе пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова после ЧП в казанской школе предложила повысить минимальный возраст для покупки оружия до 21 года.

ЧП произошло в гимназии №175 на улице Файзи утром 11 мая. При стрельбе в казанской школе погибли семеро детей и две учительницы, пострадали 20 человек. Стрельбу устроил 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев. Он задержан.