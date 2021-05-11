Путин поручил срочно проработать новые правила оборота оружия

Президент России Владимир Путин поручил срочно проработать новые правила оборота гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

После распоряжения российского лидера председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал проанализировать законодательство в области оборота оружия. Он дал поручение профильному комитету Госдумы разобраться в ситуации и дать свои предложения.

Отмечается, что Владимир Путин также поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал устроивший стрельбу в казанской школе россиянин.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — уточнил Песков.

О стрельбе в школе №175 в Казани стало известно во вторник утром, 11 мая. По последним данным, погибли семь школьников и учительница, пострадали еще 20 человек.

Ранее сообщалось, что в нападении участвовали двое вооруженных молодых людей. Одного из них, 19-летнего Ильназа Г. задержали, второго ликвидировали. Позднее был задержан предполагаемый пособник стрелков — 41-летний Рамиль М. По данным СМИ, мужчина по имени Ильназ Галявиев вел Telegram-канал, в котором в том числе угрожал «убить огромное количество биомусора» и совершить суицид.

12 мая объявлено в Татарстане днем траура.