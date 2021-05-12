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Комитет Госдумы одобрил ужесточение правил оборота оружия

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Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Профильный комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции одобрил законопроект, ужесточающий правила оборота оружия в России. Об этом сообщает ТАСС в среду, 12 мая.

Законопроект вводит запрет на выдачу лицензий россиянам с двумя и более погашенными судимостями, а также лицам, уличенным в пьяной езде, либо за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения срока административного наказания).

Также документ предусматривает запрет на распространение в СМИ и интернете инструкций по изготовлению или восстановлению огнестрельного оружия.

Отозвать лицензию можно будет в случае, если человек отказывается предоставить доступ Росгвардии к местам хранения оружия для проверки.

Планируется, что нижняя палата парламента рассмотрит соответствующую законодательную инициативу 18 мая.

11 мая после массового убийства в казанской школе президент Владимир Путин поручил срочно проработать ужесточение правила оборота оружия. Во вторник бывший ученик школы №175 устроил стрельбу в учебном заведении. В результате погибли девять человек, свыше 20 получили ранения. Нападавший — 19-летний Ильназ Галявиев — сдался полиции, а на допросе заявил, что осознал себя богом.

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