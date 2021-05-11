Путину доложили о встречах с родителями школьников в Казани

Министр просвещения Сергей Кравцов доложил президенту России Владимиру Путину о своих встречах с родителями школьников и учителями школы, в которой произошла стрельба. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, Кравцов также рассказал российскому лидеру о проделанной им сегодня работе в Казани. Пресс-секретарь президента отметил, что Минпросвещения в скором времени сформулирует свои рекомендации по итогам случившегося.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко опровергла информацию о взрывном устройстве, якобы заложенном в гимназии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу.

Стрельба в школе №175 на улице Файзи в Казани произошла утром 11 мая. Изначально сообщалось, что в нападении участвовали два человека, однако позже Национальный антитеррористический комитет (НАК) опроверг эту информацию. В результате, по последним данным, погибли девять человек, в том числе семь детей. Более 20 человек пострадали.

Ильназ Галявиев начал готовить атаку на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие и создал Telegram-канал, где писал о своих намерениях.