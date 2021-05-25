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ФСБ предотвратила теракт в Норильске в День Победы

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали члена террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом во вторник, 25 мая, сообщает ТАСС.

Задержание проходило в Ставропольском крае. Уточняется, что сторонник движения готовил теракт в Норильске во время парада в честь Дня Победы.

По данным силового ведомства, задержанный планировал взорвать самодельную бомбу в колонне военнослужащих. В его средствах связи имеются инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Кроме того, правоохранители нашли в подвале одного из домов города тайник, в котором злоумышленник прятал взрывчатые вещества. Силовики также изучили переписку подозреваемого с людьми, которых он пытался убедить принять участие в теракте.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 1.1 («Склонение к совершению террористического акта»), части 3 статьи 205.1 («Пособничество в совершении террористического акта») УК РФ.

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