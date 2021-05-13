Российского подростка задержали из-за фейка о готовящемся теракте в школе

Полиция задержала 17-летнего жителя Амурской области, опубликовавшего в соцсети фейковое сообщение о готовящемся теракте в школе Благовещенска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

После появления публикации о планируемом преступлении сотрудники правоохранительных органов установили его автора, провели проверку в учебном заведении, но предметов, представляющих опасность, не обнаружили.

В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

12 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали жителя Крыма, который написал в соцсети о намерении совершить нападение на школу, чтобы проверить работу спецслужб. На безработного мужчину возбуждено уголовное дело.