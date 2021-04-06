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В Москве сторож захотел признания и подложил муляж гранаты в школу

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Фото: Telegram-канал «Mash»

В московском районе Люблино сторож школы захотел признания и подложил муляж гранаты в учебное заведение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина рассказал, что захотел получить награду за бдительность. Он узнал про нее с сайта ЧОПа.

Сторож заказал в интернете муляж, вечером положил его за школой, а утром якобы нашел и сообщил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов посмотрели камеры и выяснили, что мужчина врет.

На него завели уголовное дело по статье 207 УК («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»).

В ноябре 2019 года учительница подбросила муляж бомбы к пруду в Московском зоопарке, чтобы провести для детей урок о правильном поведении при обнаружении взрывного устройства. Женщина не согласовала свои действия с администрацией зоопарка, а также попыталась сделать муляж максимально похожим на бомбу — прикрепила к жестяной банке провода и таймер.

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