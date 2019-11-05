Россиянин прокатил в багажнике «труп» на Хэллоуин и заинтересовал полицию

Житель Тюмени, празднуя Хэллоуин в ночь на 1 ноября, ездил по городу с муляжом трупа, торчащим из багажника. Полиция начала проверку инцидента, сообщили в региональном управлении МВД, передает РИА Новости.

Фотографии автомобиля с торчащими из багажника ногами «трупа» 4 ноября опубликовало сообщество «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте». На кадрах виден белый автомобиль, из багажника которого свисает пара ног в джинсах.

В пресс-службе полиции отметили, что проверка будет длиться 10 дней, но ее могут продлить до 30 дней. В ведомстве уточнили, что таким образом мужчина хотел «привлечь внимание к себе», но росгвардцейцы «сразу поняли, что это манекен».

Ранее в ноябре клирик московского храма Сорока мучеников Севастийских в Спасской слободе отец Максим Первозванский заявил, что покаяние в церкви после празднования Хэллоуина поможет лишь тем, кто осознал, что его жизнь проходит неправильно и без Бога. Первозванский считает, что полуверующие люди пытаются снять иррациональные страхи с помощью Хэллоуина. Он уверен, что в современном виде это «карнавал», во время которого люди делают то, чего не сделали бы в повседневной жизни.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru