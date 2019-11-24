Учительница заложила в Московском зоопарке муляж бомбы в педагогических целях

Возле пруда в Московском зоопарке обнаружили муляж бомбы. Выяснилось, что ее туда подбросила учительница, которая собиралась провести для детей урок о правильном поведении при обнаружении взрывного устройства, сообщает в воскресенье, 24 ноября, ТАСС.

Женщина не согласовала свои действия с администрацией зоопарка, а также попыталась сделать муляж максимально похожим на бомбу — прикрепила к жестяной банке провода и таймер. На место вызвали кинологов с собакой, которые подтвердили безвредность муляжа.

Учительницу задержали и доставили в отдел полиции, где составили на нее административный протокол. Теперь ее ждет штраф.

21 ноября стало известно, что школьную учительницу из Петербурга уволили за записи в личном аккаунте. Она ведет Twitter-аккаунт «владычица пивная», где появлялись записи про секс, выпивку и неформальные взаимоотношения с учениками. Учащиеся назвали ее «лучшим учителем», недоумевали из-за решения, а позже устроили флешмоб в ее поддержку.

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