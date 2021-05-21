ФСБ задержала владельца магазина «Папины игрушки» по делу о контрабанде оружия

В Москве сотрудники ФСБ задержали владельца оружейного магазина «Папины игрушки» Юрия Львовского по делу о контрабанде огнестрельного оружия. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, также задержан предполагаемый сообщник коммерсанта, директор транспортной компании Михаил Кучменко. Им вменяется преступление, подпадающее под действие статьи 226.1 УК РФ («Контрабанда огнестрельного оружия»).

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых.

Львовский ранее был осужден на четыре года условно за незаконное хранение оружия. Его магазин специализируется на продаже макетов оружия, стреляющего холостыми патронами.