Российского судью заподозрили в изготовлении оружия

Сотрудники ФСБ России задержали федерального судью Салехардского городского суда Алишера Раенгулова. Он подозревается в незаконном обороте огнестрельного оружия, а также может быть причастен к созданию подпольного стрелкового круга. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным источника издания в силовых структурах, Раенгулов был задержан в понедельник, 26 апреля. По его словам, судью подозревают в незаконном изготовлении, переделке или ремонте огнестрельного оружия в составе группы лиц. Следствие также считает, что он может быть причастен к созданию подпольного стрелкового клуба, члены которого покупали в интернете легальное оружие, а затем переделывали его в боевое.

Как сообщает издание Znak.com, силовики обратились в квалификационную коллегию судей ЯНАО с запросом о снятии с Раенгулова неприкосновенности, чтобы в отношении него можно было возбудить уголовное дело.

В окружном управлении Следственного комитета «Коммерсанту» заявили, что материалы из ФСБ к ним пока не поступали. В ФСБ, городском суде Салехарда и коллегии судей Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о задержании судьи изданию не стали комментировать.

Алишер Раенгулов начал карьеру судьи в 2003 году. На пост федерального судьи Салехардского горсуда он был назначен в 2018 году сроком на шесть лет. Издание отмечает, что с апреля 2007 по декабрь 2015 года Раенгулов 10 раз привлекался к административной ответственности. В этот же период его брат совершил 62 административных правонарушения, а отец с 1997 по 2015 год — 26. Однако коллегия судей, принимая решение о рекомендации Раенгулова кандидатом на должность судьи Салехардского городского суда сочла, что эти обстоятельства не являлись основанием для отказа.

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