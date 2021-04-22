Укравшего 290 миллионов рублей чиновника захотели посадить на восемь лет

Бывшего вице-премьера Северной Осетии Валентина Базрова, укравшего с сообщниками госимущество на 290 миллионов рублей, захотели посадить на восемь лет в колонию общего режима. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В Советском районном суде Владикавказа завершились прения по уголовному делу в отношении обвиняемого во многомиллионном мошенничестве российского экс-чиновника.

По данным издания, реальные сроки грозят еще шестерым его сообщникам.

Прокурор управления Генпрокуратуры РФ в ЮФО и СКФО Елена Усачева заявила, что дело в отношении Базрова и его сообщников было направлено для разбирательства в Советский райсуд Владикавказа. Перед этим обвинение утвердил заместитель генпрокурора России Андрей Кикоть. Усачева пояснила, что Базров и его сообщники, занимая ответственные посты в правительственных структурах, присвоили госимущество на 290 миллионов рублей. Им инкриминируются действия, подпадающие под часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, Базаров обратил внимание на находящийся в тяжелом финансовом положении владикавказский завод «Разряд». Для начала чиновник в корыстных интересах добился назначения на должность директора завода своего давнего приятеля Руслана Газаева. Затем ряд производственных помещений «Разряда» были выведены из перечня оборонного назначения, переданы за долги предприятия судебным приставам и за бесценок проданы с аукциона. При этом зачастую цены за объекты были занижены в десятки раз. Также следствие установило, что покупателями объектов выступали подконтрольные вице-премьеру коммерческие фирмы. Помимо этого, 16 заводских объектов и земля под ними перешли в собственность частных фирм, которые были связаны с вице-премьером Базровым и его близкими.

Ранее в апреле сообщалось, что у российских чиновников за 2020 год, согласно постановлению судов, изъяли незаконно нажитое имущество на 74 миллиарда рублей. Всего было заявлено 53 иска в отношении госслужащих, 38 из них были удовлетворены.