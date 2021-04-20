У российских чиновников изъяли незаконное имущество на 74 миллиарда рублей

У российских чиновников, согласно постановлению судов, изъяли незаконно нажитое имущество на 74 миллиарда рублей за 2020 год. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что всего было заявлено 53 иска в отношении госслужащих, 38 из них были удовлетворены. Кроме того, прошлом году сотрудники прокуратуры провели около 400 мероприятий по контролю их расходов.

Ранее сообщалось, что потерпевшие попросили взыскать с бывшего начальника отдела управления «К» службы экономической безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, полковника Кирилла Черкалина, обвиняемого в коррупции, 16,5 миллиарда рублей.

Позднее он согласился выплатить им около 600 миллионов рублей.