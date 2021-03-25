Российский чиновник-миллиардер Шестун объявил голодовку в СИЗО

Российский чиновник-миллиардер Александр Шестун, ранее осужденный на 15 лет колонии строгого режима за коррупцию, объявил голодовку в СИЗО Твери. Об этом сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.

Осужденный уведомил начальство учреждения о начале голодовки «из-за неприемлемых условий содержания в СИЗО».

По словам супруги Шестуна, ранее он жаловался на холод в камере, отсутствие полноценного освещения и круглосуточно громко работающее радио. Помимо этого, ему запрещали «сидеть на кровати днем», а также применяли электрошокер к его сокамерникам.

«По этой причине его на время отправили в штрафной изолятор. Он счел действия начальства изолятора недопустимыми», — рассказала супруга осужденного.

25 декабря 2020 года бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна приговорили к 15 годам колонии за коррупцию. При этом отмечалось, что он может получить дополнительный срок за оскорбление конвоя и судьи во время оглашения приговора.

Как установило следствие, чиновник в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Он также выдавал им бюджетные кредиты. В результате он стал обладателем имущества на миллиарды рублей. Суд конфисковал у него активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры.