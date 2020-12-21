Суд признал виновным в коррупции российского чиновника-миллиардера Шестуна

В подмосковном Подольске суд признал бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна виновным в ряде коррупционных преступлений. Об этом сообщает ТАСС.

Российскому чиновнику-миллиардеру оглашают приговор. Срок наказания станет известен позже.

20 ноября прокурор в ходе прений сторон запросил подсудимому 20 лет лишения свободы. Он также предложил оштрафовать экс-чиновника на 50 миллионов рублей. Шестуна обвиняют в получении взяток, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном предпринимательстве.

Он своей вины не признает, заявляя, что дело против него заказное и связано с его намерением переизбраться главой района.

По версии следствия, Шестун в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Чиновник также выдавал им бюджетные кредиты.

Суд конфисковал у него активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Недвижимость, автомобили, корабли были обращены в доход государства как незаконно нажитое имущество в результате коррупционной деятельности.

Шестуна арестовали летом 2018 года.