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Российскому чиновнику-миллиардеру запросили 20 лет колонии

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Александр Шестун
Александр Шестун
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

В Подольском городском суде прокурор в ходе прений сторон запросил 20 лет заключения для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом РИА Новости сообщила супруга подсудимого Юлия Шестун.

Гособвинитель также предложил оштрафовать чиновника-миллиардера на 50 миллионов рублей. Шестуна обвиняют в получении взяток, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном предпринимательстве. Он своей вины не признает, заявляя, что дело против него заказное и связано с его намерением переизбраться главой района.

По версии следствия, Шестун в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Чиновник также выдавал им бюджетные кредиты.

Суд конфисковал у него активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Недвижимость, автомобили, корабли были обращены в доход государства как незаконно нажитое имущество в результате коррупционной деятельности.

Шестуна арестовали летом 2018 года.

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