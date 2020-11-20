Российскому чиновнику-миллиардеру запросили 20 лет колонии

В Подольском городском суде прокурор в ходе прений сторон запросил 20 лет заключения для бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна. Об этом РИА Новости сообщила супруга подсудимого Юлия Шестун.

Гособвинитель также предложил оштрафовать чиновника-миллиардера на 50 миллионов рублей. Шестуна обвиняют в получении взяток, мошенничестве, отмывании преступных доходов и незаконном предпринимательстве. Он своей вины не признает, заявляя, что дело против него заказное и связано с его намерением переизбраться главой района.

По версии следствия, Шестун в период с 2003 по 2018 год создал через доверенных лиц 47 компаний, которые незаконно получали земельные участки. Чиновник также выдавал им бюджетные кредиты.

Суд конфисковал у него активы на 11 миллиардов рублей по иску Генпрокуратуры. Недвижимость, автомобили, корабли были обращены в доход государства как незаконно нажитое имущество в результате коррупционной деятельности.

Шестуна арестовали летом 2018 года.