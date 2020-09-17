У двух обвиненных в коррупции российских чиновников отняли тысячи участков

У двух российских чиновников Александра Шестуна и Александра Постриганя, которые были главами Серпуховского и Клинского районов Московской области, отняли почти две тысячи земельных участков. Суд признал их приобретения незаконными. Об этом сообщается на официальном сайте Генеральной прокуратуры.

Согласно решению суда, с Шестуна взыскали 106 объектов недвижимости, 642 земельных участка, 7 транспортных средств, драгоценные металлы и изделия, ценное оружие, а также денежные средства. Однако некоторые автомобили по-прежнему находятся в розыске. У Постриганя суд изъял 1365 земельных участков, в их числе здания кинотеатра, общественной бани, поликлиники, торгового центра и котельная.

В результате процесса суд заключил, что бывшие чиновники приобрели имущество коррупционными методами. На данный момент прокуратура продолжает работать над исполнением судебного решения. В ближайшее время общественные здания и другие объекты, которые принадлежали Постриганю будут переведены в государственную собственность.

Чиновников арестовали в 2018 году. Александра Шестуна обвинили в превышении должностных полномочий и получении взяток. Однако бывший глава района свою вину не признал. Александру Постриганю предъявили обвинения в получении взятки и внесении в документы заведомо ложных сведений, связанных с эксплуатацией жилого дома в Клину.

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